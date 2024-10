VIDEO, Mancini nervoso in Arabia: parte un "vaffa" ai tifosi

FirenzeViola.it

Momento no per l'Arabia Saudita dell'ex tecnico tra le altre della Fiorentina Roberto Mancini, che in questa sosta ha incassato la sconfitta per 2-0 contro il Giappone e non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 nella sfida casalinga col Bahrain. Due risultati, entrambi arrivati tra le mura amiche, che non hanno fatto piacere ai tifosi di Riyadh. I cinque punti conquistati nelle quattro partite disputate nella terza fase delle qualificazioni asiatiche ai prossimi mondiali non pregiudicano il percorso dei sauditi ma hanno creato nuovi attriti fra l'ex commissario tecnico azzurro e i suoi sostenitori. In alcuni video, diffusi sui social, si vede la stizzita risposta del Mancio alla contestazione dei tifosi allo stadio. Un "vaffa" dal quale traspare il nervosismo per un momento complicato nella ricca avventura araba dell'ex tecnico, fra le altre, di Manchester City e Inter.