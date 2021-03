VIDEO, Iniziato l'allenamento dei viola verso il Milan

Prosegue la marcia d'avvicinamento della Fiorentina alla sfida di domenica sera al Franchi contro il Milan. I viola questa mattina sono tornati in campo al centro sportivo Astori per portare avanti le sedute collettive, dove da ieri ha ripreso a lavorare in gruppo anche Sofyan Amrabat. Questo il video postato sui social dalla Fiorentina, con la squadra di Prandelli alle prese con il lavoro di riscaldamento: