VEZZALI, Barbera al 100% per l'Italia? Valuteremo

Intervistata ai microfoni di Skysport, il sottosegretario con delega allo Sport Valentina Vezzali ha parlato così della possibilità di riaprire totalmente gli stadio in occasione di Italia-Macedonia del Nord, semifinale playoff per Qatar 2022 in programma giovedì 24 marzo al Barbera di Palermo: "Il 31 marzo cesserà lo stato d'emergenza. Ho parlato con Speranza e per quella data probabilmente ci sarà un'ulteriore riapertura degli impianti al 100%. Italia-Macedonia si svolgerà prima e servirà una deroga che è di mia competenza. Gravina si è interfacciato con me per Italia-Svizzera ma la situazione del Covid non ci permetteva di concedere deroghe. Negli scorsi giorni Gravina ha scritto a Speranza ma non è di sua competenza. Sto valutando attentamente e valuterò l'eventuale apertura al 100% del Barbera per la partita in questione in base alla situazione legata al Covid in Italia".