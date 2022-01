VERONA-BOLOGNA, Le formazioni ufficiali della gara

Di seguito le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Bologna:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Casale, Gunter; Faraoni, Veloso, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. A disp. Pandur, Berardi, Kalinic, Lasagna, Ruegg, Bessa, Depaoli, Sutalo, Ragusa, Coppola, Tameze. All. Tudor.

BOLOGNA (5-3-2): Skorupski; Hickey, Bonifazi, Medel, Binks, Theate; Soriano, Dominguez, Svanberg; Orsolini, Sansone. A disp. Bardi, Bagnolini, Viola, Van Hooijdonk, Pyyhtia, Vignato, Cangiano, Raimondo, Annan, Falcinelli. All. Mihajlovic.

Il Bologna ha comunicato che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Lorenzo De Silvestri. Come da protocollo - si legge nella nota ufficiale - sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare. Il giocatore era già fuori dai convocati per la gara di questa sera contro l'Hellas Verona.