VERETOUT, L'ultimo rigore fallito in viola. Ma nel '18...

Un errore dal dischetto che ha fatto malissimo alla Roma e a Jordan Veretout: il francese per la prima volta in maglia giallorossa ha "perdonato" dagli 11 metri, nella serata peggiore per farlo, ovvero ieri allo Stadium contro la Juventus. Come ricorda Opta, il centrocampista ex Fiorentina alla Roma era stato infallibile fino a ieri sera. Ipnotizzato da Szczesny, Jordan Veretout non ha trasformato il suo primo calcio di rigore con la Roma, al 14° tentativo dagli undici metri in tutte le competizioni con i giallorossi.

L'ultima volta che aveva sbagliato un tiro dal dischetto, Veretout vestiva la maglia della Fiorentina. Era il 29 aprile 2019 e l'ex Saint Etienne fallì un penalty contro il Sassuolo nel match perso dai viola al Franchi per 1-0. Ma nella sua breve parentesi in riva all'Arno, Veretout aveva già fallito anche in un'altra circostanza dagli undici metri: era avvenuto il 18 marzo 2018 nella sfida comunque vinta alla squadra di Pioli per 2-1 a Torino contro i granata: in quella occasione, il francese sbagliò il rigore a inizio gara ma trovò nel secondo tempo il gol su azione mentre in pieno recupero un altro transalpino - Cyril Thereau - dal dischetto siglò il definitivo 1-2.