VENTURA, DV9 ha una ferocia unica. Biraghi...

L'ex ct azzurro Gian Piero Ventura ha parlato di Fiorentina e dell'attualità: "Ho sempre detto e lo confermo, al di là della caduta di Torino siamo nella routine preventivata, la Fiorentina ha tutte le possibilità di ritagliarsi un posto importante in Europa. Aveva già una rosa importante in cui sono stati inseriti innesti importanti. E complimenti a Vlahovic perché è ancora determinante e il merito è del tecnico, oltre che dell'entourage e della società. I riusltati sono figli di una buona programmazione ed anche il caso Vlahovic è figlio di tutto questo. E' un'annata importante perché può essere l'inizio di un ciclo in Europa"

Il sostituto di Vlahovic può essere Scamacca? "Innanzi tutto complimenti perché per ora hanno preso un giocatore che può stare nel campionato italiano, poi giocatori funzionali al progetto ce ne sono tanti, Scamacca, Belotti ed altri. Ma Vlahovic trasmette ferocia, determinazione e voglia di segnare e vincere perciò non sarà mai facile sostituirlo. Da tifoso avere la possibilità di avere le stesse possibilità di Vlahovic mi dà sosddisfazione e chi arriverà non sarà lui. Scamacca non è ancora esploso perciò ha margini di miglioramento, io faccio il nome di Belotti perché l'ho allenato ed ho visto la stessa determinazione del serbo. La Fiorentina non lascerà nulla di intentato per sostituirlo"

Biraghi? "Lo conosco ed ho avuto il piacere di averlo in Nazionale, è cresciuto enormemente ed ha tirato fuori queste chicche che non aveva. Un gol su punizione può essere un caso, tre significa che ha qualità; complimenti a chi l'ha aiutato a sviluppare queste qualità e a lui per averle e per avere l'umiltà di voler crescere".

Io vicino alla Fiorentina? "Fui vcinissimo tanti anni fa, avevo già firmato ma poi successi episodi che hanno ribaltato la situazione. Per chi ama fare calcio la piazza di Firenze è unica e il rammarico di non essere venuto rimane. Il mio futuro? Le occasioni per tornare ci possono essere anche state ma ho preso la decisione di fermarmi per ora, avevo voglia di dedicare tempo a me stesso e alla mia famiglia, per ora sto bene".