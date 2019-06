VENERATO, La Fiorentina sta trattando Rog. Perin...

Intervenuto per parlare delle questioni legate a Napoli e Fiorentina, il giornalista Ciro Venerato si è così espresso: “Perin? Montella lo stima e lui potrebbe essere il portiere giusto per la nuova Fiorentina. Viviano chiede ogni giorno al proprio procuratore quando torna a Firenze. Veretout? Per prenderlo il Napoli dovrebbe cedere Allan. Con gli azzurri c’è una trattativa separata con Rog a titolo definitivo. De Rossi? Il discorso è fermo perché sta riflettendo ma la Fiorentina è sempre stata un passo avanti alle altre. Non a caso la Fiorentina pensa per Rog”.