VANOLI, Ilic può tornare con la Fiorentina. Gli obiettivi...

Il Torino domani fa visita alla Roma poi nel week end riceverà la Fiorentina, contro la quale Paolo Vanoli potrebbe recuperare Ilic come dice il tecnico granata: "Sosa domani è con noi, sono contento: abbiamo fatto una valutazione sbagliato sull'infortunio. E quando parlo di mediocrità, parlo proprio di questo: bisogna crescere. E' stato Sosa che ha voluto approfondire il discorso, per fortuna è già rientrato. Con Ilic siamo in dirittura d'arrivo, speriamo che torni per la Fiorentina. Mediocrità? Dobbiamo imparare a non sbagliare: quando si vuole arrivare ad alti livelli, tutte le aree devono fare uno step".

Come vorrebbe arrivare al dopo derby tra Roma, Fiorentina e Juve? "Voglio rivedere la determinazione vista con il Como, oltre alle prestazioni. Nel primo tempo con il Como siamo mancati, nella ripresa siamo stati più fluidi. Dobbiamo essere concentrati a non prendere gol e anche a conquistare i tre punti, oltre a sapere che tutto passa attraverso la prestazione"

Sugli obiettivi: "Io ho dei sogni, ma per raggiungerli si passa da micro obiettivi: prima ci sono i tre punti, poi la salvezza e infine l'Europa, solo così si può arrivare a un sogno".