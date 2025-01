VANOLI, A Firenze lucidi. Sanabria è un giocatore del Toro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia di Torino-Cagliari, match che aprirà la 22esima giornata, ha parlato in sala stampa il tecnico dei granata Paolo Vanoli: “A Firenze siamo stati in 10 per oltre un’ora: siamo stati lucidi, abbiamo gestito bene questa ora di gioco ed è stata una soddisfazione per me. Avevo visto la squadra lucida, così ho potuto rischiare inserendo Njie e Karamoh sugli esterni con Adams davanti. Sanabria? È un giocatore del Toro. Se deve entrare, è un giocatore del Toro. È successo anche a Tameze: le chiacchiere le lascio agli altri".