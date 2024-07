VALENTINI, Il difensore piaceva ai due club di Siviglia

Il nuovo difensore dei viola Nicolas Valentini non era solo conteso in Italia tra Inter, Napoli e Roma. Secondo quanto riportato dal portale andaluso Estadio Deportivo, il centrale ex Boca Juniors era conteso in un derby dell'Andalusia tra Betis Siviglia e Siviglia.

Valentini ha firmato un contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2029, adesso da vedere se la società sarà disposta a pagare un indennizzo per averlo subito a disposizione di Palladino, altrimenti arriverà a zero a gennaio del 2025.