VALDIFIORI, Barak sarebbe pedina giusta. Sul derby...

L'ex centrocampista dell'Empoli, Mirko Valdifiori, ha parlato ai microfoni per analizzare il derby di domani e non solo: "Di concreto con la Fiorentina non c'è mai stato nulla. Il mio nome è stato fatto solo in qualche riunione. La cosa che i centrocampisti siano allenatori migliori lo dicono in molti. È un ruolo che ti permette di avere una visione diversa del campo. Anche Italiano lo era e da allenatore ha fatto sempre bene".

Bajrami come si inserirebbe nella viola?

"Io lo vedo più da esterno alto. Non so se ad Empoli se ne priveranno, la Fiorentina ha poi esterni molto validi".

La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista che possa permettere di fare uno step qualitativo...

"Si sta parlando di Barak e lui potrebbe essere la pedina giusta. La Fiorentina sta continuando un percorso e questa stagione con tre competizioni servirà una rosa lunga. Italiano ha poi dimostrato di non avere un undici fisso. Ad Empoli si diceva che Sarri avesse i suoi 13/14 calciatori ma poi lo ha capito anche lui di doversi affidare a tutti".

Di Amrabat cosa ne pensa?

"È un giocatore importante. Si abbassa fra i difensori per ricevere meglio la palla. Torreira lo interpretava in maniera diversa stando più alto".

Come veniva vissuto il derby ad Empoli?

"Un derby è sempre sentito. Magari ad Empoli un po' di più perché la viola è una top. L'Empoli non è partita benissima ma ci sta quando inizi un nuovo percorso come quello con Zanetti".

Ad Empoli Saponara giocava dietro le punte. A Firenze gioca da esterno...

"L'ho un po' cresciuto io. Si vedeva che aveva ottime doti. Italiano gli ha dato la fiducia per esprimere al meglio le sue qualità. Il rinnovo è un motivo di orgoglio per lui che è molto legato alla città".