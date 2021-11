VACCINI, 3^ dose per Mihajlovic: "Da stupidi non farlo"

(ANSA) - BOLOGNA, 25 NOV - Appello alla vaccinazione contro il Covid da parte dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, che ha fatto la terza dose all'ospedale Bellaria. "E' fondamentale vaccinarsi, comunque ti salva la vita. Io sono stato trapiantato, ho fatto la terza dose e adesso sto bene", ha detto il tecnico, che è guarito due anni fa dalla leucemia, grazie a un trapianto di midollo osseo. "Ognuno, purtroppo, dentro il suo nucleo familiare ha persone che conosce, esempi non positivi, non vaccinati. L'altro ieri in Serbia è morto un mio amico, 56 anni. Non si è voluto vaccinare, è andato in ospedale ed è morto", ha raccontato l'allenatore. "Quando è scoppiata questa pandemia e si parlava del vaccino non vedevamo l'ora di riuscire a farlo. Ora che c'è è davvero stupido non vaccinarsi, non riesco a capire: vaccinatevi, salvate la vita a voi e agli altri. Se vivi in una comunità e non ti vuoi far vaccinare, non è una cosa che riguarda solo te. Se non vaccinandoti danneggi anche gli altri, è una cosa egoista". (ANSA).