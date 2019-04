Tramite una nota, la Figc ha informato che la Nazionale Under 21 di Ciro Ferrara disputerà un'amichevole con i pari età della Scozia mercoledì 25 aprile allo stadio "Easter Road" di Edimburgo (ore 19 locali, le 20 in Italia). Un altro test importante in vista della ripresa delle qualificazioni europee in casa della Repubblica d'Irlanda il 4 giugno.