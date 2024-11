UNDER 20, I convocati di Corradi: c'è il viola Harder

Fonte: figc.it

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Prima la trasferta in Polonia, poi la sfida del Viola Park contro la Romania. La Nazionale Under 20 è pronta per tornare in campo per il quinto e il sesto impegno in Elite League: gli Azzurrini di Bernardo Corradi, dopo le prime quattro partite, hanno totalizzato quattro punti, frutto della vittoria sul campo della Cechia all'esordio, del pareggio in casa del Portogallo nel match più recente e di due sconfitte interne, quella contro la Germania a Rieti e quella contro l'Inghilterra a Frosinone. Il doppio impegno in programma venerdì 15 novembre alle 16 a Bialystok e martedì 19 novembre alle 14 (diretta RaiSport) nel centro sportivo della Fiorentina segna l'inizio dell'avventura di Leonardo Bonucci in qualità di assistente tecnico di Corradi.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Federico Magro (Hellas Verona), Lorenzo Torriani (Milan);

Difensori: Adam Bakoune (Milan), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Riyad Idrissi (Modena), Raphael Kofler (Sudtirol), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Giacomo Stabile (Alcione Milano);

Centrocampisti: Thomas Berenbruch (Inter), Aaron Ciammaglichella (Torino), Matteo Cichella (Frosinone), Luca Di Maggio (Perugia), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Alberto Manzoni (Atalanta), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Ismael Konaté (Empoli), Simone Pafundi (Losanna), Mario Perlingieri (Benevento), Dominic Vavassori (Atalanta).