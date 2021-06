UNDER 18, Per la panchina si pensa a Tanrivermis

La Fiorentina Under 18 sta pensando a Tugberk Tanrivermis. Secondo quanto riportato da un giornalista di Milliyet, sul turco, che lavora da 3 anni nella Roma ed ha allenato l'Under 16 giallorossa, ci sarebbe anche lo Spezia Under 19 che vorrebbe proporgli la panchina dei liguri. La concorrenza per il momento non manca, ma la Fiorentina si sta comunque interessando a questo profilo.