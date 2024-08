UFFICIALE, Tessmann lascia il Venezia e firma per il Lione

FirenzeViola.it

Cercato a lungo in questa estate di calciomercato da diversi club di Serie A, tra cui Inter, Napoli e Fiorentina, il futuro di Tanner Tessmann sarà invece in Ligue 1. Ecco il comunicato del Venezia in merito alla cessione del centrocampista statunitense al Lione: "Il Venezia FC comunica la cessione a titolo definitivo del centrocampista Tanner Tessmann all'Olympique Lyonnais. Giunto in laguna nella stagione 2021/22, Tessmann, 22 anni, ha totalizzato 99 presenze con 10 gol e cinque assist fra Serie B, Serie A e Coppa Italia con la maglia del Venezia, contribuendo alla promozione del club nella massima serie con sette gol e tre assist nella stagione 2023/24.

Buona fortuna, Tanner".