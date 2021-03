UFFICIALE, Laz-Tor non si gioca: lo dice anche l'arbitro

Lazio-Torino, prevista per le 18.30 non si gioca ufficialmente. Lo ha deciso anche l'arbitro Piccinini dopo aver aspettato da regolamento 45 minuti. Che non si giocasse era evidente, visto che i granata non si sono mossi da Torino anche in base alle indicazioni dell'Asl mentre per la Lega la partita avrebbe dovuto svolgersi regolarmente. Così la Lazio si è recata all'Olimpico, così come la terna arbitrale la quale, attesi i 45' per regolamento, ha ufficialmente stabilito il non svolgimento della gara. Vedremo ora cosa accadrà visto che dopo Juve-Napoli in realtà non è mai stato regolamentato il da farsi in situazioni analoghe.