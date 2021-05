UFFICIALE, Ivan Juric è il nuovo allenatore del Torino

Davide Nicola non è più l'allenatore del Torino. Ecco il comunicato diramato dal club granata.

Il Presidente Urbano Cairo desidera ringraziare Davide Nicola e i suoi collaboratori per la dedizione, la professionalità e la passione mostrate in questi mesi alla guida del Toro: un ottimo lavoro che grazie al contributo di tutti ha permesso di raggiungere il traguardo indicato. Tutto il Torino Football Club saluta Davide Nicola e il suo staff e augura il meglio nel proseguimento della loro carriera.

Successivamente, con un altro comunicato, il Torino ha ufficializzato l'ingaggio di Ivan Juric.

Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2021 la conduzione della Prima Squadra sarà affidata al signor Ivan Juric. Il tecnico ha firmato un contratto triennale.

Ivan Juric è nato il 25 agosto 1975 a Spalato, in Croazia. E' cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Hajduk Spalato, formazione con la quale ha debuttato nel calcio professionistico, nel 1994. Dal 1997 al 2001 l'esperienza in Spagna, con quattro stagioni tra il Siviglia e una breve parentesi con l'Albacete. In Italia ha giocato per nove stagioni vestendo le maglie di Crotone e Genoa, club con cui ha iniziato la carriera da allenatore, nel 2010, come tecnico in seconda della Primavera. Nella stagione 2014-2015 ha esordito nel calcio professionistico sulla panchina del Mantova, in Lega Pro. L'anno successivo ha condotto il Crotone alla promozione in serie A. A seguire tre esperienze con il Genoa, prima delle ultime due stagioni che lo hanno visto brillante protagonista alla guida del Verona.

Il Presidente Urbano Cairo accoglie Ivan Juric e tutto il suo staff con il più cordiale benvenuto a Torino e con un grande in bocca al lupo. Buon lavoro, Sempre Forza Toro!