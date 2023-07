UFFICIALE, Inter rinnova i giovani Carboni e Esposito

FirenzeViola.it

L'Inter blinda due suoi talenti per il futuro. Attraverso i propri social, il club nerazzurro comunica il prolungamento pluriennale per Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito, in attesa di capire se i due verranno girati in prestito. Di seguito la nota ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito".