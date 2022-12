UFFICIALE, Dopo 23 anni Blind non è più dell'Ajax

Adesso è ufficiale: Daley Blind non è più un giocatore dell'Ajax. Il difensore classe 1990 ha risolto consensualmente il proprio contratto con i Lancieri in anticipo di sei mesi rispetto alla naturale scadenza, come comunicato dalla squadra olandese mediante i propri canali di comunicazione. In tutto per lui 23 anni da ajacide divisi in due esperienze: la prima dal 1995 al 2014, la seconda dal 2018 al 2022. Di fatto, se si eccettuano i quattro anni trascorsi al Manchester United, la sua è stata una carriera votata alla prima squadra di Amsterdam.