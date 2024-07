UFFICIALE, Anche Sene va al Frosinone: i dettagli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fallou Sene è un nuovo calciatore del Frosinone. Il trasferimento è di tipo temporaneo ed è solo l'ultimo della lunga serie di prestiti con cui la Fiorentina si è liberata per il momento di tanti prodotti delle giovanili. Attaccante senegalese classe 2004, 13 gol in 35 gare giocate la scorsa stagione con la Primavera di Galloppa, Sene vola in Serie B per la sua prima esperienza coi professionisti, per un movimento di mercato che segue quello fatto da Filippo Distefano, anche lui finito in ciociaria in prestito. Ecco il comunicato del club laziale:

Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Fallou Sene. L’attaccante classe 2004 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2025.