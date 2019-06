UEFA, Possibile "tassa di lusso" per i ricchi investitori

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin sta valutando l'introduzione di una tassa sul lusso per il calcio europeo in una riforma che consentirebbe ai ricchi proprietari di sovvenzionare le loro spese di trasferimento pagando un importo equivalente in un fondo comune che compensi i club rivali. Ceferin ha dichiarato che la UEFA potrebbe allentare le regole del Fair Play Finanziario attraverso la tassa di cui sopra, simile a quella operante nella Major League Baseball negli Stati Uniti, secondo la quale se un club volesse investire 100 milioni di sterline per trasferimenti o stipendi dovrebbe sborsarne altri 100 in un piatto comune che andrebbe ai propri avversari.