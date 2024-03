UDINESE-SALERNITANA, Dia e Samardzic in panchina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 15 fischio d'inizio per Udinese-Salernitana con la squadra di Cioffi che cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione da cui dista solo 3 punti. Situazione drammatica per Liverani che cerca le ultime chance per alimentare la speranza salvezza: ora i campani sono ultimi a 13 punti: ne mancano sette per riprendere la coppia Verona e Sassuolo che domani si ostacoleranno a vicenda. Ecco le formazioni cui si affidano i due tecnici accomunati da Firenze: uno ci è nato, uno ci ha giocato per due stagioni.Tra le scelte di Liverani quella di tenere Dia in panchina.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. A disp.: Silvestri, Padelli, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Ehizibue, Brenner, Samardzic, Kabasele, Zemura, Pereyra. All. Cioffi.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Zanoli, Manolas, Pellegrino, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva, Tchaouna; Weissmann. A disp.: Costil, Allocca, Pasalidis, Sambia, Martegani, Simy, Dia, Gomis, Kastanos, Ikwuemesi, Ferrari, Vignato, Legowski. All. Liverani.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.