Udinese, Runjaic alle prese con tante assenze e il caso Solet

(ANSA) - UDINE, 15 MAG - L'Udinese avversaria della Fiorentina la prossima e ultima giornata di campionato, è decimata per domenica sera, quando affronterà la Juventus a Torino. Il giudice sportivo ha fermato Atta e Lucca, capitan Thauvin ha finito in anticipo la stagione per la fascite plantare, Bijol non recupera dal problema accusato con il Monza. Come se non bastasse, il caso Solet scuote lo spogliatoio: il difensore francese è stato accusato di violenza sessuale da una donna e solo sabato prossimo, in conferenza stampa, Runjaic annuncerà se intende utilizzarlo.

Di sicuro il cammino dei friulani nell'ultimo scorcio di torneo è quasi disastroso: da quando hanno ottenuto la salvezza matematica, hanno portato a casa solo 4 punti, frutto di sei sconfitte (compresa quella con il già retrocesso Monza), un pari e una vittoria, a Cagliari. Nonostante la rottura prolungata, patron Pozzo, nel corso dello sponsor day, ha annunciato che Kosta Runjaic sarà il tecnico dei bianconeri anche il prossimo anno, e gli ha strappato la promessa di imparare l'italiano. (ANSA).