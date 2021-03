UCL, Chiesa show ma Juve eliminata: 3-2 al Porto

Successo amarissimo per la Juventus che vince 3-2 ai tempi supplementari l'ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Porto ma in virtù del ko all'andata per 2-1 e della regola dei gol in trasferta, i bianconeri sono stati eliminati dalla competizione. La squadra di Coinceiçao passa in vantaggio al 19' con un rigore realizzato da Oliveira, ma nella ripresa grazie a un super Chiesa la Juve pareggia e poi passa in vantaggio con la doppietta dell'ex viola (49' e 63') staccando così il pass per i supplementari, con il Porto ridotto in 10 per il rosso a Taremi. Nel seconto tempo supplementare sugli sviluppi di una punizione Oliveira fa 2-2 al 115',poco dopo di testa Rabiot riporta avanti la Juve (116') ma non basta. I campioni d'Italia, anche quest'anno, vanno a casa.