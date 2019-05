TURRINI, Viola: che autogol. Empoli favorito a Milano

Il giornalista italiano, Leo Turrini, ha parlato della situazione legata al club viola. Queste le sue parole: "Il mal voluto non è mai troppo. Non ho capito il motivo dell'esonero di Pioli. La Fiorentina cambiando l'allenatore, anche se i risultati non erano ottimi, è stato un autogol clamoroso. A fine anno andranno fatte delle valutazioni adeguate perché non è ammissibile che una società del genere non sia salva a una giornata dal termine. Inter-Empoli? I nerazzurri non sono in forma e sia Genoa che Fiorentina devono stare attente. Affidarmi all'Inter? No, l'Empoli è favorita".