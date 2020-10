TURCHI, Speravo in addio di Iachini. Male il mercato

Il pugile italiano, Fabio Turchi, tifosissimo viola, ha parlato dei fatti principali relativi alla Fiorentina: "Il mercato per me è stato leggermente al di sotto della sufficienza, mi aspettavo l'arrivo di un bell'attaccante. E nonostante il valore dell'uomo, speravo anche nel cambio di Iachini con un allenatore molto blasonato. Tra i giocatori attuali mi desta molta curiosità Amrabat. Chiesa? Non condivido il modo con cui si è approcciato al suo trasferimento alla Juventus nei confronti di Firenze. Ma un giocatore controvoglia sarebbe stato negativo in tutti i sensi. Devo dire che da sportivo alla sua età capisco abbia voglia di competere al top e al momento la Fiorentina questo non glielo può offrire. Stadio? Preferirei averlo nuovo, anche se non sarà facile risolvere tutta questa situazione. Quindi tutto ciò che può portare un beneficio alla Fiorentina, ben venga. Iachini? Credo che la sua conferma dipenderà solo dall'esito della partita contro l'Udinese. In caso di una bella prestazione penso si possa continuare a dargli fiducia, altrimenti è il caso di trovare un'alternativa valida prima di rovinare un'altra stagione".