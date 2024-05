TUDOR, Non mi fido del Sassuolo, mi aspetto grande Lazio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Lazio Igor Tudor ha parlato alla vigilia dell'ultima gara con il Sassuolo che con un punto può dare la EL matematica senza aspettare il recupero della Fiorentina: "Vogliamo finire nel miglior modo possibile - spiega - facendo una bella gara e mi aspetto una grande Lazio contro una squadra già retrocessa. Il Sassuolo però per rosa non merita la retrocessione. Io non mi fido di niente e di nessuno, ne ho già parlato con i ragazzi. Ci sono migliaia di esempi di partite che sembravano già vinte e non lo sono state. Io l'ho preparata come una finale".

Si sente un allenatore al centro del progetto? "Mi sento importante sotto tutti i punti di vista. Quando ci siamo parlati all'inizio gli accordi erano questi, altrimenti non avrei accettato. La Lazio ha sempre dato importanza all'allenatore e lo ha protetto. Questo mi è piaciuto ed è una delle ragioni che mi ha fatto decidere di venire qui. Abbiamo fatto due mesi buoni con il direttore, ora dobbiamo fare un grande lavoro di programmazione per la prossima stagione, perché se sbagliamo poi soffriremo. Devo essere importante nelle scelte, dopo la partita ci metteremo a lavoro".

L'Atalanta può essere un modello per la Lazio? "Il calcio di Gasperini lo conosciamo tutti, fa bene da tanti anni. Lui come la società ed è un modella da seguire. La crescita ha permesso loro di avere una grande squadra, con programmazione, idee e con l'allenatore al centro del progetto. Questo è il modello da seguire non solo in Italia, anche nel resto d'Europa".