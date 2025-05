Tudor ammette: "Quando ho preso la Juventus era in buca. Ora meglio"

Igor Tudor ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Udinese raccontando tutte le difficoltà trovate dopo la sostituzione di Thiago Motta dopo la sconfitta con la Fiorentina al Franchi: "Parlare del mio operato è difficile - le parole riportate da TMW Per me si è fatto un buon lavoro visto tutte le problematiche che abbiamo avuto. Giusto dire che non abbiamo mai avuto Gatti e Koopmeiners, poco Cambiaso e Kelly. Abbiamo giocato due partite in 10. Abbiamo fatto delle buone partite e contro il Parma non abbiamo meritato di perdere. Ho sempre avuto una senzazioni buone dopo le partite. Poi dobbiamo sempre essere esigenti e cercare sempre di vincere, ma la squadra ha dato tutto quello che poteva. Quando sono arrivato la squadra era nel buco più profondo".

Cosa intende per buco profondo?

"È una cosa che era chiara tutti. La squadra era in un momento difficile e grazie al lavoro sono usciti dal buco in un tempo corto".

Come sta ora la squadra?

"La squadra sta bene e si è allenata bene. Abbiamo avuto tempo per lavorare bene. Ho visto bene la squadra questa mattina".

Come ha visto Vlahovic?

"È sempre una grande occasione per tutti. Lui è un giocatore importante che ha avuto dei problemi fisici. Ora è tornato e ci darà una grande mano".

Si sente di meritare la conferma? Come vive l'ombra di Conte?

"Vivo alla giornata, mi godo tutto e soffro. Voglio sentire la fiducia dei calciatori e mi nutro di questo. Questo è il bello. Non mi sento inferiore a nessuno".