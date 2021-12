TUCHEL, Lukaku? Dichiarazioni non mi sono piaciute

Come ha preso le dichiarazioni di Romelu Lukaku sul presente e sull'addio all'Inter? Risponde così in conferenza stampa Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea: "Non mi sono piaciute le sue dichiarazioni, è ovvio. Le sue parole fanno rumore, un rumore di cui non abbiamo bisogno. Non vogliamo che venga trasformato in più di quanto ci sia in realtà. È facile prendere delle frasi fuori dal contesto, accorciarle e fare dei titoli per poi rendersi conto che la realtà non è poi così male. Ci prenderemo del tempo per capire cosa sta succedendo perché quelle parole non riflettono il lavoro quotidiano, l'atteggiamento e il comportamento che Lukaku mostra quotidianamente qui a Cobham. Sono sorpreso perché non lo vedo infelice anzi, parleremo con lui lontano dai riflettori".