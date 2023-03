TUCCERI, Milan? Cercheremo di sfruttare i loro punti deboli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Linda Tucceri Cimini, calciatrice della Fiorentina, in vista della seconda giornata della Poule Scudetto contro il Milan, ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Entrambe le squadre vorranno fare bene. Siamo rientrate entrambe nella Poule Scudetto quindi tutte e due cercheremo di dare il meglio in campo. Sono stati tutti scontri, tranne il 6-1 del ritorno in campionato, importanti. La partita di ritorno con il Milan in coppa è stata una partita molto buona sotto il punto di vista di carattere, tattico e tecnico. Avremmo potuto raccogliere di più ma purtroppo il risultato è andato sull'1-1 e loro in casa nostra avevano vinto. La loro parte migliore penso sia l'attacco, hanno giocatori di esperienza, gente fisica, molto veloce, quello potrebbe metterci in difficoltà. Anche noi abbiamo le nostre qualità, cercheremo di sfruttare i loro punti deboli. Sappiamo il valore della rosa che abbiamo e cercheremo di fare il nostro meglio per raggiungere la miglior posizione. Ci siamo messe degli obiettivi ed è giusto sa così, poi penseremo partita dopo partita. Con Inter e Milan è sarà una gara apertissima".