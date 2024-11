TREVISANI, Kean super: meglio non dire chi mi ricorda

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso di 'Fontana di Trevi', programma in onda il lunedì sera sui canali di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha analizzato il momento super della Fiorentina e di Moise Kean, attaccante autore di una tripletta nell'ultima gara di campionato: "Moise Kean è la punta dell'iceberg di una squadra che gioca bene e si diverte, non ha grande peso e responsabilità. Se pensi a come è iniziata la stagione, con la quasi eliminazione ai preliminari di Conference e i tre punti in quattro partite è assurdo quello che ha fatto la Fiorentina. Ma l'ha fatto col lavoro, dando fiducia a Palladino in panchina.

Adesso giocano bene tutti: Bove, Cataldi, Adli. Poi lo ripeto, Kean è la punta dell'iceberg: non dirò che il terzo gol che segna al Verona ricorda quelli di Batistuta sennò mi vengono a cercare, ma è così, al 93', quando gli altri sono 'morti' lui ha una forza devastante nello strappare e segnare con un gran destro. Ma tutti e tre i gol che ha segnato domenica sono bellissimi, da centravanti vero".