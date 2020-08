TORREIRA, Out dall'Arsenal: indizio di mercato?

Lucas Torreira è un centrocampista ambito da diversi club italiani, tra cui la Fiorentina, in questa sessione di mercato. E chissà che non sia proprio un indizio di mercato il fatto che sia in tribuna e non in campo con l'Arsenal che in questi minuti sta disputando la gara di Community Shield contro il Liverpool. Per i media inglesi si tratterebbe in realtà di qualche problema fisico con cui sarebbe alle prese il giocatore, ma è inevitabile pensare che la sua assenza sia dovuta anche a motivazioni di mercato.