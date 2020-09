L'Arsenal ha appena battuto il Fulham nella gara d'esordio della Premier, per 3-0. Ma è interessante notare che Lucas Torreira non è neanche in panchina. Indizio che fa pensare al mercato e al fatto che non rientri più nei piani dei Gunners anche se all'origine dell'esclusione potrebbe esserci un problema al polpaccio dal quale si stava riprendendo .