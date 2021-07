TORINO, Cairo: "Con Ivan Juric c'è unione di vedute"

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - "Non lo conoscevo personalmente, ho visto le sue stagioni al Verona e sono stati eccellenti: mi ha colpito con una conferenza, siamo contenti di averlo portato qui e ringrazio Nicola per il suo grande lavoro": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, presenta il nuovo tecnico Ivan Juric. "C'era unione di vedute, anche nell'affrontare le cose - aggiunge il patron granata - ma c'era di mezzo il contratto con il Verona, che doveva dare disponibilità, e poi bisognava chiudere perché aveva tante richieste e non era scontato. La mia percezione era che ci fosse simpatia e avessimo intenti comuni" (ANSA).