TORINO, A Cairo: "L'attaccante è qui... Graziani bentornato"

Continua la contestazione dei tifosi del Torino all'indirizzo del presidente Urbano Cairo, stavolta con uno striscione apparso sugli spalti durante la sfida col Cagliari. "L'attaccante è arrivato, Graziani bentornato", è l'ironico messaggio che i supporter granata hanno indirizzato al numero uno del club scherzando sul non mercato del Toro e riferito alla presenza dell'ex attaccante granata (e della Fiorentina) nelle scorse settimane per seguire qualche allenamento. Mentre non si sblocca la trattativa che potrebbe portare Christian Kouame alla corte di Vanoli, i tifosi non risparmiano il proprio presidente.