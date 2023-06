TOLDO, Vedo similitudini con VCG. E Italiano come Ranieri

Fonte: Rai Radio 1

FirenzeViola.it

L’ex portiere viola, Francesco Toldo, ha così parlato della Fiorentina: “Ha espresso un ottimo calcio, vedo delle grandi similitudini con la Fiorentina dei tempi di Cecchi Gori, con questo presidente molto istintivo ed energico. Credo che Italiano somigli molto a Ranieri come modo di presentarsi. Non ci si aspettava questo exploit europeo da una squadra che ha avuto molte difficoltà lungo il campionato. Anche a Firenze c'è un amore intenso attorno a questa squadra. Italiano non è una meteora: ha lavorato duro, magari all'ombra e rappresenta anche un sogno per tutti gli allenatori che vogliono intraprendere questa carriera. come a dire si può arrivare velocemente in Serie A. Anche l'umiltà lo ha aiutato ad arrivare dove merita".

Cosa si aspetta da Fiorentina-West Ham?

"Non conosco bene il West Ham, ma vorremmo tutti che vincesse la Fiorentina. Spero tutta Italia tifi Fiorentina e Inter, mettendo da parte il tifo almeno per queste due finali. Tre italiane in finale spero non sia un episodio isolato e sporadico".

Un commento sui portieri italiani?

“I portieri italiani sono in ripresa, è un ruolo simbolo del calcio. Prima era la scuola migliore quella italiana, poi c'è stato l'avvento dei portieri stranieri, sono cambiate le regole, ora sono privilegiati anche portieri non di statura elevatissima. Comunque mi fa piacere vedere in alcuni portieri italiani: Meret è da volergli bene: un ragazzo a modo, perfetto, ha vinto uno scudetto a Napoli, per me lui rappresenta il rilancio della categoria".