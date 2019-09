TMW, Nuova offerta viola per De Paul: 30 mln +3 e...

La Fiorentina non molla la pista che porta a Rodrigo De Paul grazie anche al favore del giocatore e in questi minuti ha effettuato un altro rilancio con l'Udinese per avere il sì della famiglia Pozzo. Secondo quanto raccolto da TMW i viola hanno alzato l'offerta a 30 milioni di parte fissa, più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza della futura rivendita. A breve è attesa la risposta dei bianconeri.