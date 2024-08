TMW, McKennie fa pace con la Juve ma resta in uscita

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da TMW, Weston McKennie verrà reintegrato nella rosa della Juventus dopo aver chiarito la propria posizione col tecnico Thiago Motta. Lo statunitense si metterà a disposizione per le prime due giornate di campionato, quelle che ci separano dalla fine del calciomercato, ma la sua posizione resta in bilico.

Infatti per i bianconeri resta comunque sul mercato e infatti starebbero proseguendo i contatti con la Fiorentina, che lo accoglierebbe volentieri in una trattativa staccata rispetto a quella che potrebbe portare Nico in bianconero. Se poi McKennie non dovesse partire, dal 31 agosto in poi il giocatore tratterebbe il rinnovo di contratto con la Vecchia Signora essendo attualmente in scadenza nel 2025.