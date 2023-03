TMW, Inter e Fiorentina sulle tracce del Tucu Pereyra

FirenzeViola.it

Nel punto che TMW fa sui giocatori di Serie A in scadenza di contratto, per quanto riguarda Roberto Pereyra dell'Udinese si parla anche di Fiorentina sulle sue tracce. L'Inter si è mossa infatti con ampio anticipo con l'intenzione di chiudere un nuovo colpo a parametro zero in pieno stile Marotta. Ma con le strategie nerazzurre ancora da definire in maniera chiara, alla luce dei chiari di luna della stagione, per il Tucu si è affacciata alla finestra anche la Fiorentina.