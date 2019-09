TMW, Ghezzal ai dettagli, è in viaggio verso Firenze

Fiorentina e Leicester stanno limando gli ultimi dettagli per l'approdo di Rachid Ghezzal a Firenze. Il francese arriverà in prestito ed è ora in viaggio verso l'Italia: ancora da valutare se sarà inserito il diritto di riscatto. E' fatta per l'arrivo alla Fiorentina di Rachid Ghezzal. L'esterno del Leicester City arriva alla corte di Vincenzo Montella in prestito con diritto di riscatto.