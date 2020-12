TMW, Cutrone e "i problemi di spogliatoio" alla base

Prosegue il momento no di Cutrone, non certo contento per il poco spazio ed ora alle prese con il cambio di procuratore. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb Cutrone non si sarebbe ancora integrato con il resto della squadra, risultato come un corpo estraneo nelle ultime settimane, tanto che gli stessi compagni non vedrebbero di buon occhio i comportamenti dell'ex Milan. Sia Iachini che Prandelli, notando questo malumore diffuso, lo hanno lasciato fuori sistematicamente.