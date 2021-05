TMW, Clausola Vlahovic da 60 mln. Ma non convince

Ultime sul rinnovo di Dusan Vlahovic da TuttoMercatoweb.com. Darko Ristic, agente dell'attaccante, è a Firenze per ascoltare le istanze del club viola, intenzionato a rinnovare il contratto del centravanti. Il patron Rocco Commisso vuole soddisfare le richieste economiche dell'attaccante, ma a una condizione: l'inserimento di una clausola (circa 60 milioni) valida solamente dalla prossima estate, per tenerlo a Firenze almeno un altro anno. La situazione però non convincerebbe appieno il giocatore e il suo entourage, dopo un anno di sali e scendi. La quadratura non sarebbe così vicina come è lecito aspettarsi dopo le parole di Commisso di qualche giorno fa. Così nei prossimi giorni ci sarà un appuntamento fra la Fiorentina e l'agente per discutere nuovamente, a bocce ferme, e trovare un possibile accordo.