TMW, Anche la Fiorentina su Mustafi: è svincolato

Shkodran Mustafi potrebbe rientrare in Italia a breve. Dopo gli anni all'Arsenal, a gennaio è andato allo Schalke 04 per avvicinarsi alla famiglia ma adesso è libero dal club di Gelsenkirchen e secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, su Mustafi ci sarebbe la Fiorentina. Il club viola potrebbe far partire German Pezzella (piace all'Atalanta) e può cedere anche Nikola Milenkovic col rinnovo che si allontana, dunque è sul centrale tedesco. Che è una delle occasioni a parametro zero più importanti del panorama internazionale.