TIFOSI, Biglietti esauriti per Fiorentina-Montpellier

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tornata dalla tournée in Inghilterra, la Fiorentina è pronta a tornare al lavoro al Viola Park per preparare, oltre ovviamente all'inizio della prossima stagione, l'amichevole di domenica sera, ore 19:00, contro il Montpellier. Proprio per la sfida contro i francesi in programma allo stadio Curva Fiesole la Fiorentina ha annunciato sul sito ufficiale del club come siano esauriti i biglietti.

Questo il comunicato della società gigliata: "ACF Fiorentina informa i propri tifosi che i biglietti per l’amichevole ACF Fiorentina vs Montpellier Herault SC, in programma Domenica 04/08 ore 19.00 allo Stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park, sono esauriti e che eventuali ultime disponibilità verranno rimesse esclusivamente online. Il Club comunica, inoltre, che, nel pomeriggio del giorno gara, non sarà possibile acquistare i tagliandi d’accesso presso la biglietteria del Viola Park".