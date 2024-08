THORSTVEDT, Il mediano in cima alla lista del Bologna

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport ha riportato oggi che in cima alla lista dei desideri del Bologna di Italiano a centrocampo c'è Kristian Thorstvedt, ex obiettivo dei viola. Il club emiliano punterebbe sul centrocampista neroverde nel caso in cui Nikola Moro andasse all'Hajduk Spalato.

D'altra parte, il Bologna non vuole spendere troppi soldi per il centrocampista visto che il Sassuolo è retrocesso in Serie B. Il giocatore gradirebbe giocare ancora nella massima serie italiana e non con i neroverdi in B.