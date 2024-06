TGR, Zaniolo-Viola era a un passo. È duello con l'Atalanta

FirenzeViola.it

La chiusura dell'operazione tra la Fiorentina e Nicolò Zaniolo era a un passo, poi c'è stato l'inserimento dell'Atalanta che ha rimescolato le carte. A riferirlo è il TGR Rai Toscana, sottolineando come l'esterno del Galatasaray sia tuttora indeciso sulla sua prossima destinazione. Ad ogni modo, nonostante il dualismo con i bergamaschi, il club di Commisso non molla la presa e continua a lavorare per provare a riportare a Firenze l'ex Roma, cresciuto nel settore giovanile viola.