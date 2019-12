TGR RAI, Commisso e la suggestione Laurent Blanc

Come scrive Sara Meini per il TGR Rai Toscana su Facebook, sono ore importanti per quanto riguarda il futuro dell'allenatore della Fiorentina. Nonostante rimanga in pole il nome di Giuseppe Iachini, il patron della Fiorentina Rocco Commisso sarebbe affascinato da un profilo internazionale che riporterebbe il nome dell'ex allenatore del PGS Laurent Blanc.

