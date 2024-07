TESSMANN, In settimana la firma con l'Inter, poi il prestito

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quello che sta per diventare un ex obiettivo della Fiorentina, l'americano Tanner Tessmann, potrebbe firmare in settimana con l'Inter. Secondo Sky Sport, il centrocampista americano potrebbe già indossare i colori nerazzurri nei prossimi giorni, anche se il mercato estivo potrebbe riservare ulteriori sorprese. Il giocatore del Venezia, infatti, non ha intenzione di fare panchina all'Inter e sta valutando con il suo entourage e il futuro club la possibilità di un prestito per la stagione che verrà. Ipswich Town e Feyenoord sono tra i molti club interessati a offrirgli questa opportunità.