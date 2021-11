TERRACCIANO, Gran rapporto con Drago. L'occhio...

Pietro Terracciano, poritere della Fiorentina, è intervenuto ai canali social del club viola. Queste le sue dichiarazioni, ripartendo dal ko subito dalla Juventus: "Speravamo di passare la sosta dopo una vittoria, ma purtroppo non è stato così. Stiamo lavorando e cerchiamo di recuperare in vista della ripresa del campionato. Il nostro modo di giocare non varia molto a seconda degli avversari, ma possiamo migliorare perché abbiamo iniziato da poco. Sta dando i suoi frutti, ma abbiamo messo delle basi importanti".

Infine, due battute sul rapporto con Dragowski: "Con lui e con tutti i portieri sto bene ed ho un gran rapporto. Sono delle grandi persone, anche Dragowski mi è sempre stato vicino quando ho giocato. Le sue grandi doti tecniche passano in secondo piano nel nostro rapporto perché siamo intelligenti e c'è un bel clima anche con Rosati. Ovvio, tutti vorrebbero giocare, ma c'è rispetto. Infortunio all'occhio? Ero in difficoltà perché non vedevo bene, ma ora va molto meglio".